Китай выдал первый патент на вакцину от коронавируса

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ управления.

Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, разработавшие рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.

В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.