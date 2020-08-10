Китай ввел санкции против ряда американских официальных лиц

США заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди «подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга», в частности, в документе минфина США упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.(РИА Новости)