Китай, страны АСЕАН подписали соглашение об экономическом партнерстве

Китай, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), говорится в сообщении министерства финансов КНР.