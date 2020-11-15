Китай, страны АСЕАН подписали соглашение об экономическом партнерстве

Китай, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), говорится в сообщении министерства финансов КНР.
Церемония подписания состоялась на полях проходящей ежегодной серии саммитов АСЕАН в видеоформате.
Отмечается, что подписание соглашения будет стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии.
«Дальнейшее ускорение процесса либерализации торговли будет еще больше содействовать экономическому процветанию региона», — отмечается к заявлении.(РИА Новости)
| 2020-11-15T12:18:55+04:00 15 ноября 2020, 13:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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