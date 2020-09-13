Китай признал США главной угрозой мировому порядку

В Пекине считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь. Так он прокомментировал доклад Пентагона Конгрессу США о военных разработках и целях Китая. Об этом сообщает Синьхуа.