Китай признал США главной угрозой мировому порядку

В Пекине считают, что главная угроза международному порядку исходит из Вашингтона, заявил пресс-секретарь Минобороны Китая У Цянь. Так он прокомментировал доклад Пентагона Конгрессу США о военных разработках и целях Китая. Об этом сообщает Синьхуа.
«Многолетний опыт показывает, что именно США являются разжигателем региональных беспорядков, нарушителем международного порядка и разрушителем мира во всем мире», — сказал Цянь.
Он напомнил, что за последние 20 лет Соединенные Штаты незаконно развязали войны в Ираке, Сирии и Ливии. Агрессивные действия Вашингтона стали причиной гибели свыше 800 тысяч человек, десятки миллионов вынуждены были стать беженцами, подчеркнул Цянь.(РИА Новости)