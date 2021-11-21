В связи с открытием в Вильнюсе официального представительства Тайваня Китай принял решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах. «Мы призываем литовскую сторону немедленно исправить свою ошибку и не недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении, опубликованном МИД Китая в воскресенье, 21 ноября.

В Пекине подчеркнули, что, дав согласие на открытие представительства Тайваня, Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, что является подрывом суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубым вмешательством в его внутренние дела. «В мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством Китая, принцип «одного Китая», в свою очередь, является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двухсторонних отношений Китая и Литвы», — указывается в документе.

Представительство Тайваня в Литве открылось в Вильнюсе 18 ноября. В августе Китай, после того, как власти Литвы разрешили Тайваню открыть «представительство» в стране, отозвал посла и задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий. В ответ МИД балтийской страны отозвал для консультаций своего посла в Китае. (DW)