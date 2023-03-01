Китай поддержал ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Беларуси и КНР, передает агентство «БелТА».

Согласно документу, Китай и Беларусь продолжат всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена», — подчеркивается в заявлении.