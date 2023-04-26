Китай активно развивает свою лунную программу и планирует к 2030 году совершить пилотируемый полет на Луну и высадить там своих астронавтов.

Как сообщает #, об этом в интервью CGTN заявил главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйжэнь.

«К 2030 году китайцы точно смогут ступить на Луну. Это не проблема», — сказал он.

В настоящее время Национальное космическое управление Китая реализует четвертую фазу программы исследования Луны, которая предусматривает запуск трех миссий под названиями «Чанье-6», «Чанье-7» и «Чанье-8» и строительство на спутнике Земли международной Лунной исследовательской станции.

Ву Вэйжэнь также рассказал о планах Китая построить ориентированный на Луну космический интернет для улучшения связи и навигации для будущих космических полетов.