В посольстве Китая в США заявили, что Пекин решительно отреагирует на высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что «китайское правительство и народ не приемлют никаких политических провокаций против высшего руководителя Китая и дадут решительный ответ на них».

Китайское посольство призвано Вашингтон немедленно предпринять действия для того, чтобы устранить негативные последствия, а также соблюдать собственные обязательства.

«В противном случае ей придется понести все последствия», — говорится в заявлении китайского посольства.