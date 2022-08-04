Китайские военные выпустили несколько ракет в сторону моря у северо-восточного и юго-западного побережий Тайваня. Командование Восточного театра военных действий Китая отчиталось об успешных учениях: Пекин заявил, что ракеты точно поразили цели, передает CNN.

«Вся учебная миссия с боевой стрельбой была успешно завершена, и в настоящее время ограничения на полеты и проход судов в соответствующем районе сняты», — говорится в заявлении. Шесть зон учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами. Планируется, что учения продлятся до воскресенья, 7 августа.

Китайские государственные СМИ сообщили в среду о начале учений по имитации воздушной и морской «блокады» вокруг Тайваня. Выпуск «Жэньминь жибао», главной газеты Коммунистической партии Китая, посвященный началу учений, вышел с заголовком «Воспользуйтесь ситуацией, чтобы окружить [Тайвань]».

Зоны для учений были выбраны из-за их важности в потенциальной кампании по блокированию Тайваня и предотвращению иностранной интервенции, рассказал в эффире китайского государственного телевидения генерал-майор Мэн Сянцин, профессор Университета национальной обороны в Пекине. Одна из зон охватывает самую узкую часть Тайваньского пролива. По его словам, другие могут быть использованы для блокирования крупного порта или нападения на три основные военные базы Тайваня.

В четверг министерство обороны Тайваня заявило, что его вооруженные силы сохраняют настороженную позицию, и назвало учения Пекина «иррациональным актом», направленным на «изменение статус-кво». (moscowtimes.ru)