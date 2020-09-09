Китай обвинил США в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море

США намеренно дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море, препятствуя усилиям региональных государств по урегулированию имеющихся споров, заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И.
«США, исходя из собственных политических нужд, напрямую вмешиваются в территориальные и морские споры в регионе, постоянно демонстрируют силу и усиливают военное присутствие, становясь наиболее сильным фактором милитаризации Южно-Китайского моря», — заявил Ван И, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Ван И добавил, что «США препятствуют усилиям Китая и стран АСЕАН по урегулированию споров и провоцируют конфронтацию региональных стран».
Министр отметил, что мир и стабильность в Южно-Китайском море являются важнейшим стратегическим интересом Китая, а также общее стратегическое стремление Китая и стран АСЕАН.(РИА Новости)