Китайские энергетические компании начали возведение электростанции с установленной мощностью 16 млн кВт в пустыне Кузупчи на севере КНР.

Как сообщает агентство Xinhua, этот проект на солнечной и ветровой энергии станет крупнейшей построенной в пустыне электростанцией.

Из 16 млн кВт установленной мощности 8 млн кВт приходятся на солнечную энергию, 4 млн кВт — на ветровую, еще 4 млн кВт — на передовую высокоэффективную теплоэнергетику.

Электростанция сможет ежегодно передавать около 40 млрд кВт/ч в столичный регион, который охватывает города Пекин и Тяньцзинь, а также провинцию Хэбэй на севере КНР.