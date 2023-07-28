Китай намерен в этом году провести первый после пандемии ковида форум «Пояса и пути». Затеянный председателем КНР Си Цзиньпином гигантский проект, который, по некоторым оценкам, мог бы привлечь $1 трлн инвестиций, должен был связать Азию с Европой, Африкой и Латинской Америкой новой сетью из железнодорожных и автодорог, портов, трубопроводов и других объектов инфраструктуры. Еще пять лет назад некоторые европейские страны активно включались в «Инициативу пояса и пути» (BRI).

Но на новый форум Си никто из их лидеров не поедет, пишет The Wall Street Journal. Одна из причин отказа – планирующееся присутствие на нем Владимира Путина. Другая – обеспокоенность европейцев растущим влиянием все более агрессивного во внешней политике Китая и нежелание становиться экономически зависимыми от него.

У лидеров Франции и Германии, Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца, нет планов посещать форум, сказали WSJ высокопоставленные правительственные чиновники этих стран. Не планирует появляться в Пекине и Джорджа Мелони, премьер министр Италии, – единственной страны «большой семерки», которая хотела участвовать в BRI. Мелони уже назвала решение о присоединении в «Поясу и пути» в 2019 г. «большой ошибкой». Срок продления соглашения наступает в конце этого года; премьер дала понять, что не планирует его возобновлять, хотя это решение еще не формализовано, пишет Politico.

Швейцария отправляла президента на предыдущие два саммита; сейчас рассматривается вопрос, стоит ли в нем вообще участвовать, сказала представитель Министерства иностранных дел.

Греция, присоединившаяся к инициативе в 2018 г., уже известила Пекин, что ее премьер-министр не приедет. Чехия, которая вступила в BRI еще раньше, в 2015 г., не планирует посылать президента или других высокопоставленных чиновников, рассказали представители правительства.

Между тем, Си посещал эти страны с трехдневными визитами после того, как они присоединялись к «Поясу и пути».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте назвала BRI одним из свидетельств того, что «цель Коммунистической партии Китая – системное изменение международного порядка», в результате чего Китай должен оказаться в центре нового мироустройства.