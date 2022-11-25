Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Об этом пишет британское издание The Spectator в большом материале, посвящённом попыткам китайской дипломатии оказывать влияние на принятие решений в Вашингтоне и Москве в контексте войны в Украине.

Как утверждается в статье, с начала российского вторжения Пекин играл «решающую», хотя и малозаметную со стороны, роль в ряде моментов, связанных с войной, в том числе и в недавнем ослаблении риторики о возможности применить ядерное оружие со стороны российских властей.

Как отмечает The Spectator, однозначно оценить позицию Китая в конфликте трудно, поскольку Пекин «говорит обеим сторонам то, что они хотят слушать». На встречах с российскими представителями китайские политики возлагают ответственность за войну на США, а представителям стран НАТО говорят о намерении развивать отношения с ними.

Как отмечается в статье, президент России Владимир Путин, возможно, просчитался, думая, что Китай однозначно поддерживает Москву, и эта иллюзия была одной из причин, по которым он решился начать войну. Как утверждается, Пекин знал о планах российского вторжения, однако, по данным источников издания, Путин описал их как «ограниченную операцию для возвращения утраченных Россией территорий» (имелись в виду так называемые народные республики Донбасса) – масштаб же в реальности начавшейся «спецоперации», включавшей наступление на Киев, удивил Пекин. Как утверждается, власти Китая пришли к мнению, что действия Путина угрожают масштабным конфликтом с Западом. Приоритетом для Пекина стала не поддержка России, а «избежание любой эскалации с применением ядерного оружия и помощь в достижении перемирия».

Как утверждается, США и Китай достигли неформальной договорённости о том, что в обмен на отказ от поставки МиГов Китай сделает всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия. Китай также не стал поставлять России оружие, а также помогать Москве в поисках путей обхода санкций. В результате, как констатирует Spectator, НАТО и Китай стали ситуативными союзниками по вопросу недопущения применения ядерного оружия Россией против Украины, и именно влиянием Китая вызваны недавние заявления мировых держав (включая Россию) о невозможности ядерной войны.

Официальные представители США статью пока не комментировали. (svoboda.org)