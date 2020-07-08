Китай будет отказывать в визе гражданам США за неподобающее поведение в отношении Тибета

Правительство Китая будет применять визовые ограничения в отношении граждан США за «неподобающее поведение» по отношению к Тибетскому автономному району КНР. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду на брифинге прокомментировал введение США визовых ограничений в отношении китайских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к ограничению доступа иностранцев в Тибет.

«Мы выражаем решительный протест в связи с этим. В ответ на такие шаги США Китай принял решение вводить визовые ограничения в отношении граждан США, допускающих неподобающее поведение в отношении Тибета», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

«Призываем США прекратить использовать Тибет в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела Китая и перестать следовать по неверному пути, чтобы предотвратить дальнейший вред двусторонним отношениям», — добавил дипломат. По его словам, с 2015 по 2018 год Тибет посетили 167 тыс. иностранных туристов. «В прошлом году регион посетили более 14 млн китайских и иностранных туристов», — сказал Чжао Лицзянь.(ТАСС)