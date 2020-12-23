Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer выставлена на продажу

Кинокомпания MGM Holdings заявила о том, что выставляет на продажу киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Газета уточняет, что компания начала оформлять процесс продажи совместно с инвестиционными банками Morgan Stanley и LionTree LLC.

При этом эксперты оценивают стоимость киностудии в $5,5 млрд.

Отмечается, что MGM Holdings уже давно пытается продать Metro-Goldwyn-Mayer, однако корпорация никак не могла прийти к соглашению по цене с покупателями. Так, в 2018 году представители компании вели переговоры с Apple. (Газета.Ру)

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