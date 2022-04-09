Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях и посещать их, причиной стало его рукоприкладство актера отношению к ведущему церемонии вручения премии «Оскар» в конце марта.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба профессионального объединения.

«Сегодня правление (киноакадемии) приняло решение на 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, запретить господину Смиту посещение всех мероприятий и программ киноакадемии как лично, так и в виртуальном формате. Это касается церемонии вручения награды «Оскар» и не только ее», — говорится в сообщении.

Ранее Смит по собственной инициативе покинул ряды киноакадемиков.

На последней церемонии «Оскара» он вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока за неуместную шутку о своей супруге. На этой же церемонии актер был удостоен награды за главную роль в фильме «Король Ричард». Получая награду, он извинился перед гостями за свой поступок. Поведение Смита, как и первоначальное отсутствие реакции со стороны киноакадемии, вызвало волну критики, при этом пострадавший не стал жаловаться в полицию.

«Церемония вручения «Оскаров» должна была стать праздником достижений тех, кто в том году проделал невероятную работу, однако его затмило неприемлемое и опасное поведение, которое продемонстрировал на сцене господин Смит», — говорится в том же сообщении.

Кроме того, организаторы церемонии извинились за то, что в тот день «не отреагировали должным образом», объяснив это своей «неготовностью к непредвиденному». «Мы выражаем благодарность господину Року за то, что он сдержался в этой экстраординарной ситуации, и благодарим ведущих, номинантов, тех, кто вручал награду и получал ее, за уравновешенность и великодушие во время трансляции», — также заявили в киноакадемии.