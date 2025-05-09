Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в условиях подготовки США и их сателлитов к ядерной войне на Корейском полуострове возрастает необходимость совершенствования роли использования ядерных сил Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения ведущей роли ядерных сил во всех сферах стратегии по сдерживанию и ведению войны, и подчеркнул, что весьма важно обеспечить постоянное совершенствование боеготовности ядерных сил», — говорится в сообщении о присутствии руководителя на состоявшихся объединенных учениях дальнобойных орудий и ракетных систем.

Он отметил, что в нынешних условиях следует «прилагать усилия к повышению возможностей систем вооружений по нанесению дальнобойных точных ударов и их эффективности».

ЦТАК сообщает, что в учения были задействованы 600-миллиметровая реактивная система залпового огня и тактическая баллистическая ракета типа «Хвасонпхо-11».