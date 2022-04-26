Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, принимая парад в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) в понедельник, 25 апреля, заявил, что КНДР способна уничтожить любого врага, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сейчас наши военные силы готовы к любой битве. Мы уничтожим любую силу, которая попытается (начать. — «Газета.Ru») военный конфликт с КНДР», — заявил Ким Чен Ын.

В ходе парада, в котором принимали участие около 20 тыс. военнослужащих КНА и около 250 единиц техники, среди представленных на параде боевых единиц были замечены гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», а также межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17».