Северная Корея запустила за 2 октября почти 20 ракет разной дальности в сторону Восточного и Желтого морей, сообщает Yonhap.

Утром 2 октября Пхеньян запустил ракету через морскую границу с Южной Кореей, она упала менее чем в 60 км от южнокорейских берегов. Президент Южной Кореи назвал этот инцидент «по сути вторжением».

После северокорейцы запустили дополнительные ракеты в сторону Восточного и Желтого морей. «Зафиксированы дополнительные пуски Северной Кореей шести снарядов, таких как ракеты класса «земля — воздух», — добавили военные Южной Кореи.

По подсчетам специалистов, Пхеньян запустил 17 баллистических ракет 2 октября. Помимо них южнокорейские военные также заметили более 100 артиллерийских снарядов, выпущенных из округа Косонг в восточную морскую буферную зону, установленную в соответствии с межкорейским военным соглашением в 2018 году.

Это произошло через несколько часов после того, как Пхеньян потребовал от Соединенных Штатов и Южной Кореи прекратить военные учения.

Ранее уточнялось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что Токио созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками Северной Кореи.