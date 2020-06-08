Ким Чен Ын вышел к публике в необычном наряде

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике, сообщает агентство KCNA.

Он провел встречу по обсуждению вопроса сдерживания ядерной войны.

При этом северокорейский лидер выбрал необычный для него наряд: белую рубашку и белый костюм вместо серого или черного костюма.

Глава КНДР был в приподнятом настроении и улыбался.

До этого 25 апреля СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали.

Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными.

Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.