Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наладить массовое производство тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации агентства, северокорейский лидер призвал нарастить количество боеголовок.

Ким Чен Ын дал поручение разработать баллистическую ракету для ядерного контрудара. Он также сообщил о создании реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибром 600 мм. Их можно будет использовать для запуска тактического ядерного оружия, а в зоне поражения окажется вся территория Южной Кореи.

Глава КНДР добавил, что в ближайшее время Пхеньян осуществит запуск военного спутника.