Ким Чен Ын поблагодарил граждан КНДР за отсутствие случаев COVID-19

«Наши граждане сами защитили страну и себя… Хотя мы пока и не живем богато, семьи живут дружно, и ни один человек не заболел еще злокачественным вирусом, и все здоровы, не передать, насколько я благодарен и насколько большую силу мне это придает», — цитирует северокорейского лидера «РИА Новости».

Ким Чен Ын выразил благодарность согражданам за то, что те «как один» соблюдали ограничительные меры, посчитали это государственное дело своим собственным и дали отпор всем трудностям. По словам лидера, именно патриотизм северокорейского народа помог стране с отставшей противоэпидемической системой предотвратить «страшную катастрофу».

Он указал, что, несмотря на сложные условия, жителям КНДР приходится соблюдать крайние противоэпидемические меры и сражаться с последствиями стихийных бедствий.

«Хотя наши граждане всегда были благодарны партии, те, кто должен слышать слова благодарности, это вы — великие наши граждане», — отметил Ким Чен Ын.

Кроме того, он пожелал Южной Корее победить пандемию. «Я надеюсь, что возлюбленные наши южнокорейские товарищи справятся с кризисом в здравоохранении и будут стойко действовать с нами рука об руку», — добавил лидер КНДР.

До настоящего момента Пхеньян ни разу не сообщал о выявлении случаев заражения коронавирусом.

18 июля Северная Корея представила собственную вакцину — кандидата от коронавирусной инфекции. Созданный препарат не содержит в себе частей коронавируса, но вызывает иммунный ответ, схожий с тем, который возникает в случае заражения COVID-19 (aif.ru)