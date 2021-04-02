Киев выразил протест из-за военного призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест после начала весеннего призыва в Вооруженные силы России жителей Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Киев обвинил Москву в военном преступлении из-за «призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, на службу в Вооруженных силах Российской Федерации».

По данным ведомства, с 2015 года Россия провела на полуострове 12 призывных кампаний, службу прошли около 28 тысяч человек. «Несогласных с принудительным призывом крымчан оккупационная администрация подвергает уголовному преследованию, что также является нарушением Женевской конвенции», — указали в министерстве, призвав международное сообщество дать надлежащую оценку действиям России и усилить политико-дипломатическое давление на «государство-агрессора».