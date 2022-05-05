США снабдили Киев данными разведки, которые помогли украинской армии определить местонахождение и уничтожить нескольких российских генералов на территории Украины, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, американцы сконцентрировались на предоставлении украинцам в режиме реального времени информации о геолокации и других деталей российских передвижных командных пунктов (КП), которые постоянно меняют свою дислокацию. Украинцы сравнивают эти сведения со своими разведданными, включая перехваченные разговоры российских военных, и организуют удары по ним, если предполагают присутствие в них высших офицеров.

Американские чиновники, с которыми беседовала газета, отказались описать, каким образом они собирают информацию, но заметили, что спецслужбы среди прочего используют данные как военных, так и коммерческих спутников, чтобы отслеживать передвижения российских войск в Украине. По данным газеты, другие страны НАТО также передают Киеву разведанные о российских войсках в Украине в режиме реального времени.

Как отмечает NYT, не все успешные удары по российским штабам в Украине были совершены с использованием американских данных. Так, обстрел командного пункта в Изюме 30 апреля, в котором незадолго до этого находился начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов, был произведен без помощи американских разведданных, сообщили газете несколько чиновников. США не предоставляют разведданные о самых высокопоставленных представителях руководства РФ, заявили они.