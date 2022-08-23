В Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Сообщается, что он примет участие во 2-м саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы польского государства.

Президент Анджей Дуда по приглашению президента Владимира Зеленского сегодня в Киеве – говорится в сообщении.

Кроме этого, во время визита состоятся двусторонние переговоры президентов и делегаций по ситуации в Украине, поддержки в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннего сотрудничества.

Отметим, что это уже третий приезд Анджея Дуды в Украину после 24 февраля. Ранее польский президент находился в Киеве 13 апреля и 21-22 мая.

Напомним, сегодня 23 августа состоится второй саммит Крымской платформы. Это международная дискуссионно-переговорная площадка для работы по освобождению оккупированного Россией полуострова.

В прошлом году в августе в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную Крымскую платформу с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове. (unian.net)