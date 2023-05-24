На каждую провокацию вооруженных сил Армении на условной границе давался достойный ответ.

Как сообщает #, об этом первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев сказал на встрече с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом армии Асимом Муниром.

Рассказав о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, начальник Генерального штаба отметил, что эти провокации были намеренно совершены Арменией в целях обострения ситуации, и каждый раз противнику был дан достойный ответ.