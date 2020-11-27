Кенуль Рафиева: Я акцентирую внимание на гендерной теме, а не на феминизме

Независимый эксперт, арт-директор первого международного фестиваля по культурному наследию «Фантазия», организованного Делегацией Европейского Союза в Азербайджане, Кенуль Рафиева ответила на вопросы #, рассказала о новых проектах ЕС в Азербайджане и высказалась о валоризации культурного наследия на освобожденных землях:

— На освобожденных территориях уже началась работа по подсчету нанесенного урона историческим и архитектурным памятникам Азербайджана. Как вы оцениваете этот процесс, и какие идеи можете предложить со своей стороны?

— Согласно официальным данным, в ходе многолетней оккупации в результате агрессивной политики Армении на этих территориях были разрушены и подвергнуты вандализму многочисленные памятники истории и культуры, принадлежащие азербайджанскому народу. Статистика гласит: жертвами этого вандализма стали 927 библиотек, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, 22 филиала музеев, в том числе музеев, в которых собрано более 100 тысяч экспонатов, 4 художественные галереи, 4 театра, 2 концертных зала, 8 парков культуры и отдыха, более 2000 памятников истории и культуры.

Как известно, в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из указа президента Азербайджана об организации временного Специального управления на освобожденных территориях, а также задач, связанных с первичной инвентаризацией и охраной объектов истории и культуры была создана Координационная группа по деятельности министерства культуры. На данный момент проводятся интенсивные работы данной группой. По этому поводу имеются официальные обращение в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, которым были представлены первые результаты проведенных мониторингов.

С нашей стороны валоризация наследия (придание памятнику архитектуры современной ценности – прим.авт) первично связана с просветительскими работами, которые должны сопровождаться образовательными и культурными проектами.

— Какую оценку вы можете дать новым приоритетам официальной политики по культурному наследию?

— Если акцентировать внимание на архитектурном наследии, то я бы сказала, что архитектура в современном понимании — это, прежде всего, своеобразные notes, как и любое проявление культурной формы. Это не просто что-то оставленное «на потом», а событие, зафиксированное и отложенное до того момента, когда станет необходимым обнаружить то, чего не хватает в «бумажной» истории, о чем люди забыли. Чтобы оставить эти бумажные записки, люди, с одной стороны, как бы «забывают» их и не замечают все это лишь потому, что погружены в данное состояние. И только прошедшие годы дают возможность обернуться и оценить значимость скрытых следов в архитектуре, позволяющие нам оценить роль времени как показателя исторической ценности.

Для меня ярким примером данного парадокса является баня «Фантазия», расположенная в самом сердце Баку — забытая и покинутая во всей своей былой красе и печали 124 года одиночества.

Чтобы вспомнить об этом архитектурном шедевре, нужно было его окончательно забыть! В 2017 году, когда, перепутав другую снесенную баню с «Фантазией», люди начали массово возмущаться, она выпала из забвения! 2018 год был годом культурного наследия в Европе. Конечно же, вопросы наследия являются одними из основных для сохранения памяти и национальной идентичности для всего мира.

В ноябре 2018 года делегация Европейского Союза в Азербайджане организовала Международный фестиваль культурного наследия «Фантазия», в который были вовлечены местные представители искусства и культуры, а также представители дипкорпусов, аккредитованных в Азербайджане. Я была назначена арт-директором данного фестиваля. По итогам фестиваля состоялась встреча делегации ЕС с руководством нашей страны, и мы узнали, что вопросы культурного наследия, как и сохранения самой бани, обсуждались на самом высоком уровне. Благодаря этому, а также, несомненно, благодаря блестящим арт проектам участников фестиваля, вопрос снесения бани уже не был угрозой памятнику.

Сегодня вопросы культурного наследия являются приоритетом в официальных структурах. Динамика определения приоритетов культурной политики не может не радовать.

Коллаборация официальных структур, определяющих инструменты по применению культурной политики Азербайджана, ярких представителей культурной сферы страны, инициативных групп и отдельных консультантов по вопросам культурного менеджмента, также современного искусства, мне кажется идеальной для достижения успехов на международной арене с возрастающим темпом по пропаганде азербайджанской культуры и имиджа.

Я всегда верила в силу культурной дипломатии!

Хотела бы отметить отдельную роль Фонда Гейдара Алиева, который поддерживает и развивает масштабные проекты, привлекая как местных представителей культурной сферы, так и опытных иностранных специалистов. Ярким примером может служить Международный фестиваль поэзии, искусства и духовности – «Насими», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры. Он нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, изучение его идей в современной жизни, которое является важной частью литературного наследия не только Азербайджана, но и всего мира. И моей задачей была работа с новым поколением художников для валоризации памятников страны через современное искусство, так как пространством для курации служила территория историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», который в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Планировался масштабный план мероприятий в связи с 20-тии летним юбилеем включения в список ЮНЕСКО Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», однако, ввиду социальных ограничений по причине пандемии, часть мероприятий, как и многие мероприятия оффлайн формата были перенесены или отменены.

— Что вы думаете относительно истерии, озвученной в российских СМИ в связи с призывом «спасти» христианские памятники в Карабахе?

— В настоящий момент я работаю над докторской диссертацией по культурологии на тему моделей мультикультурализма в Азербайджане и Франции. На первый взгляд эта тема может показаться исчерпавшей себя. Однако, мультикультурализм – это своего рода феномен коэкзистенции (сосуществование- прим.авт) разных культур и яркая модель того, что ни одна культура не может являться ниже или выше другой. То есть, сравнивать азиатскую культуру с европейской совершенно бессмысленно. Разные культуры имеют право и могут совместно существовать под одним солнцем, на одной и той же территории, и Азербайджан в этом плане является ярчайшим примером мультикультурализма и толерантности.

Как независимый эксперт по вопросам культуры и наследия, изучив разные труды, исторические документы зарубежных архивов, могу сказать, что Азербайджан, совмещая в себе разные культуры и их элементы, по свой сути никогда не мог бы инициировать культурный терроризм. Напротив, именно Азербайджан подвергся, в том числе, и культурному терроризму со стороны армянских агрессоров. Поэтому, истерию в зарубежных СМИ, как и все, считаю бессмысленной и неадекватной.

— Готовятся ли новые программы со стороны делегации ЕС в Азербайджане для валоризации исторического наследия?

— Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, посетивший на днях по приглашению официальных лиц государства Карабах, еще раз подтвердил миротворческую миссию ЕС, который сотрудничает с Азербайджаном и регионом во имя мира и развития. Кестутис Янкаускас на протяжении всей своей деятельности в Азербайджане поддерживал и оказывал содействие не одному проекту в области культурного наследия, одним из которых и является «Фантазия», давший жизнь нескольким отдельным проектам.

В 2019 году состоялся второй фестиваль «Фантазия» в менее масштабной версии, а также в 2019 году под эгидой ЕС состоялся фестиваль современного искусства «Девичья Башня. Быть женщиной» по авторской идее и под кураторством заслуженного художника Сабины Шихлинской. В качестве директора этого международного фестиваля я также могу сказать, что тема хоть и гендерная, но также затрагивает и вопросы культурного наследия.

Помимо этого, ЕС в партнерстве с Министерством культуры ежегодно проводит в Азербайджане Дни европейского наследия. Выставки и мероприятия в рамках этого события являются самым распространенным способом акцентировать внимание, как на культурном наследии, так и на просветительской работе с обществом.

Также хочется подчеркнуть роль отдельных посольств стран — членов ЕС в нашей стране и их активность по проведению культурных и образовательных мероприятий в Азербайджане, таких как посольство Венгрии, Швеции, Германии, Великобритании, Франции, Латвии и тд, а также институций, таких как Гете Центр, Бритиш Консил и другие.

Исходя из этого опыта и внимания ЕС к данным вопросам и стремлению к развитию сотрудничества с Азербайджаном, в настоящее время готовятся и разрабатываются новые проекты. Их реализация начнется уже в новом году.

— Готовите ли новые проекты?

— Планирую запуск арт-проекта «Təmas» как рефлексию художников на тему исторического архитектурного наследия. Работы молодых современных художников, выполненных в различных техниках и направлениях искусства, будут объединены отношением к Баку и желанию сберечь, сохранить аутентичность родного города. Художник ведь призван не только отобразить день сегодняшний, но и заглянуть во вчерашний.

Помимо этого, я инициировала создание проекта «Клуб». Это новое арт-пространство для поддержки представителей искусства – художников, фотографов, кураторов. Особое внимание уделяется женщинам, усилению их позиций в мире современного искусства.

В то время пока весь мир замер в ожидании победы над коронавирусом, я больше ждать не могла, и для меня стал очевиден переход и адаптация к дигитал формату. Я запустила онлайн версию «Клуба». За этот проект я стала лауреатом приза Женского и мужского равенства, организованного посольством Франции в Азербайджане.

Также я предложила госструктурам ряд концепций по развитию онлайн проектов с вовлечением молодых авторов, и с участием зарубежных арт резиденций по вопросам культурных и исторических памятников. Консультации по данным двум направлениям продолжаются, и к весне 2021 года начнется реализация данных проектов.

— Вы заостряли внимание на женской теме, означает ли это что это что вы — феминистка?

— Мне уже задавали этот вопрос. Я акцентирую внимание на гендерной теме, а не на феминизме. Для меня важно не превосходство, а соэкзистенция, а для этого нужно достичь высокой духовности. Один из способов достичь ее лежит в искусстве. Художник уже находится между земным и неземным. А я веду его за руку, когда он теряется на своем пути, и сопровождая его, нахожу свой путь к истине. Культурное наследие и «женская» тема для меня каким-то образом переплетаются в один и тот же источник, в возврат к истокам. Женщина — это начало, женщина — это мать. Культурное наследие — это наша память, и мы должны помнить о самом начале и уметь возвращаться к нашим истокам.