«Kennedy Administration» выступит для бакинцев

Юбилейный, 15-ый по счету Baku Jazz Festival все же состоится в этом году. Этой радостной новостью поделилась на своей странице в соцсети Facebook директор фестиваля Лейла Эфендиева:

«Друзья, я думаю, что будет справедливо, если 2020 запомнится нам не только пандемией, но и Победой, которую мы ждали 30 лет, а также счастливыми финальными днями уходящего года с джазом. Baku Jazz Festival в этом году все же состоится, но не как обычно в концертных залах нашего прекрасного города, а на официальной странице фестиваля в прямой трансляции», — написала она.

Фестиваль пройдет 25, 26 и 27 декабря.

Напомним, что ранее Baku Jazz Festival было решено полностью перевести в телевизионный формат – из-за пандемии и карантина, не позволяющего проводить никакие массовые мероприятия в Азербайджане. Так, любимый всеми бакинцами фестиваль ждали на телеканале AzTV. Однако ввиду начала освободительной военной операции в Карабахе, фестиваль вновь перенесли.

После победы в Отечественной войне организаторы решили не лишать поклонников джаза ежегодного праздника:

«К сожалению, в связи с ужесточением карантина ТВ работает на 30%. Поэтому трансляция будет идти с официальной страницы джаз фестиваля. Музыка всегда актуальна — в любые времена и в любом формате» — заявила Л.Эфендиева в интервью «Зеркало».

По ее словам, все концерты в рамках фестиваля будут эксклюзивными, нигде не транслируемые ранее, то есть, записаны специально для бакинского фестиваля. Все концерты будут транслироваться на официальной странице фестиваля:

https://www.facebook.com/bakujazzfest/

Поклонников джаза ждет три незабываемых дня: выступления легенд джазовой музыки, просмотры фильмов, так или иначе связанных с джазом, и специальные поздравления от звезд.

Фестиваль откроется концертом доминиканского пианиста и композитора Мишель Камило, прославившегося как виртуоза, соединившего технику бибопа с латиноамериканскими ритмо-формулами. Участниками первого онлайн эфира станут Маркус Миллер, Кэнди Далфер, американская группа Kennedy Administration. Также в первый день фестиваля зрителям будут представлены неопубликованные записи легендарного Джо Завинула.