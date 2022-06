Один из самых харизматичных романтиков турецкой эстрады — Кенан Догулу с нетерпением ждет встречи с бакинской публикой. 27 июля певец выступит в Sea Breeze Resort в рамках гранзиодного концертного сезона Sea Breeze Summer Live, сообщает #.

Хиты Кенана Догулу, его чувственный голос и неиссякаемая энергетика покорили не только турецкую публику — у артиста множество поклонников по всему миру, включая США, где у него даже вышел альбом.

Tutamıyorum Zamanı, Aşk İle Yap, Yaparım Bilirsin, Gençlik Marşı, Ben Senin Herşeyinim, Ex Aşkım — треки, которые не нуждаются в представлении, как впрочем и их исполнитель. А зажигательная Shake It Up Şekerim, покорившая европейцев на конкурсе «Евровидение» в 2007 году? Певец, хоть и занял 4 место, но заставил танцевать под свою песню всю Европу на протяжении целого года!

Бесспорно, имя Кенана Догулу золотыми буквами вписано в историю турецкого шоу-бизнеса.

Певцу уже доводилось выступать в Баку и это было незабываемо: «Эти концерты навсегда в моем сердце. Баку, споем еще раз вместе?» — вопрошает певец и признается, что сам он считает дни до своего азербайджанского вояжа.

«Программа концерта приятно удивит зрителей», — подчеркивают в пресс-службе Sea Breeze Summer Live, отмечая, что наравне с любимыми всеми хитами, артист исполнит новые композиции.

Ну, и какой же летний вечер на берегу восхитительного курорта Каспия обходится без сюрпризов?! Концерт Кенана Догулу — не станет исключением! Помимо всего прочего, облалатели билетов на концерт Кенана Догулу смогут воспользоваться бесплатным траспортом Sea Breeze Summer Live — специальные автобусы будут курсировать от станции метро «Кероглу» до Sea Breeze и обратно.

Билеты в продаже в городских кассах и на сайте iticket.az

Генеральный спонсор концерта — ABB.

Место встречи изменить нельзя — встречаемся в Sea Breeze Resort, 27 июля.

Напомним, что 2 июля в рамках Sea Breeze Summer Live состоится концер Jony, а 16 июля — Zivert.