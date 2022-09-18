Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон провела специальную аудиенцию с первой леди Украины Еленой Зеленской в Букингемском дворце в воскресенье, 18 сентября. Об этом сообщает People.

В публикации отмечается, что Зеленская планирует присутствовать на церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II в понедельник, 19 сентября.

Издание подчеркивает, что первая леди Украины входит в число 500 высокопоставленных лиц и мировых лидеров, которые приехали в Лондон, чтобы засвидетельствовать свое почтение покойному монарху.