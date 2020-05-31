Кейт Миддлтон подаст в суд на журнал Tatler

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон объявили, что собираются судиться с журналом Tatler из-за статьи с критикой герцогини Кембриджской. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Речь идет о статье «Екатерина Великая», вышедшей в номере Tatler за июль-август 2020. В публикации было написано, что на Кейт Миддлтон свалилось много дополнительной работы после отказа принца Гарри и Меган Маркл от своих королевских обязанностей, в результате чего она находится на грани нервного срыва. В публикации также сообщается о якобы расстройстве пищевого поведения герцогини, из-за чего она выглядит изможденной и «худой, как принцесса Диана». Кроме того, в материале раскрыты подробности о плохих взаимоотношениях Кейт и бывшей герцогини Сассекской.

В Кенсингтонском дворце опровергли данные о стрессовом состоянии супруги принца Уильяма, а приближенный к королевской семье источник близких заявил, что материал не был согласован перед публикацией. В то же время главный редактор Tatler утверждает, что во дворце знали о подготовке номера

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о намерении снять с себя полномочия британской королевской семьи и стать финансово независимыми. 1 апреля они официально начали жить отдельно от королевской семьи.(Газета.Ru)