Казахстан выбирает парламент

Избирательные участки для голосования на очередных выборах в мажилис (нижняя палата) парламента и маслихаты (местные представительные органы власти) Казахстана в открылись на всей территории страны.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров.

В 7.00 по времени Нур-Султана (5.00 по Баку) избирательные участки открылись в большинстве регионов Казахстана. В 8.00 по времени Нур-Султана (6.00 по Баку) голосование началось в западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

«По состоянию на 8.00 по времени столицы … к голосованию приступили все 10 994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах», — сказал Петров на брифинге.

По его данным, 49 избирательных участков за рубежом приступят к голосованию позже с учетом разницы часовых поясов.

Завершится голосование на основной территории страны в 20.00 по времени Нур-Султана (18.00 по Баку). В западных регионах из-за разницы во времени участки и закроются на час позже.

В выборах участвуют пять партий: возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым Nur Otan (Свет отечества), демократическая «Ак жол» (Светлый путь), «Народная партия Казахстана» (до ноября этого года называлась «Коммунистическая народная партия Казахстана»), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (Село), политическая партия «Адал» («Честный», до ноября называлась «Единство»). Еще одна зарегистрированная в Казахстане партия — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — в конце ноября приняла решение бойкотировать выборы.

Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана (АНК) — консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса — пять лет.