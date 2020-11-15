Католики во Франции провели акции протеста, призвав власти разрешить мессы

Французские католики провели акции протеста с призывом возобновить мессы, запрещенные властями страны с 30 октября в рамках мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM.

По его информации, наиболее масштабные акции прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте. Верующие выразили несогласие с запретом на собрания в соборах и храмах. Они потребовали от властей разрешить проводить службы.

В субботу подобная акция состоялась в Париже возле церкви Сен-Сюльпис, мероприятие завершилось общей молитвой на площади перед собором. Из-за большого количества участников префектура Парижа запретила повторную акцию в воскресенье.

В поддержку католиков выступил председатель Сената (верхняя палата парламента) Жерар Ларше, который в интервью телеканалу LCI выразил мнение, что мессы могли бы возобновиться при условии «соблюдения санитарных мер».