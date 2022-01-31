Власти Катара одобрили вакцинацию против коронавируса препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в воскресенье на странице министерства здравоохранения эмирата в Twitter.

«Минздрав Катара одобрил вакцинацию против (вызываемого коронавирусом заболевания) COVID-19 препаратом Pfizer — BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Родители, желающие сделать прививку своим детям, могут записаться на вакцинацию, которая начнется с 30 января», — подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что данное решение принято в соответствии с результатами последних исследований указанного препарата, которые «продемонстрировали безопасность и эффективность для данной возрастной категории». По информации ведомства, дети также находятся в зоне риска заражения коронавирусом.