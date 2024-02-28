Американский журналист Такер Карлсон после визита в Россию, где он встретился с президентом Владимиром Путиным, дал большое интервью блогеру Лексу Фридману, передает # со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об интервью с Путиным.

Перед вылетом в Россию Карлсон проконсультировался с американскими юристами на тему интервью с Путиным. Его предупредили, что последствия могут быть разные. Вплоть до задержания за нарушение санкций и слишком любезное отношение к лидеру РФ. При этом опасности после прибытия в Москву он не чувствовал.

В эфире подкаста Карлсон сообщил, что во время поездки в Россию встречался с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, которая обвиняет в домогательствах действующего президента США Джо Байдена. При этом Сноуден не хотел огласки их встречи, но американская разведка сообщила об этом одному из изданий и информация стала известна общественности. По заверению журналиста, за ним следили спецслужбы США перед интервью с Путиным.

Конфликт в Украине.

Американский журналист заявил, что ему была очевидна ложь Запада о ситуации в Украине. Главной целью разговора с Путиным было донести до людей информацию, чтобы они могли сами принять решение, на чьей стороне быть.

По поводу возможной даты окончания конфликта в Украине, Карлсон сделал отсылку к переговорам двух сторон в Стамбуле. По его мнению, именно Байден направил экс-премьер министра Великобритании Бориса Джонсона, чтобы отговорить Киев от соглашения с Россией. Действия англичанина привели к гибели множества солдат и мирных граждан. Джонсон приложил немало усилий для продолжения конфликта.

Карлсон рассказал, что еще в ходе беседы с премьером Венгрии Виктором Орбаном понял, что в Будапеште не верят в победу Украины. По мнению Орбана, по сравнению с Россией, Украина — крошечная страна, а российская экономика заточена под нужды военного времени. У Украины экономики нет.

США, которые мешают мирным переговорам между Россией и Украиной, несут ответственность за рост числа жертв этого конфликта. «Вашингтон не разрешает переговоры [между РФ и Украиной] <…>, и мы (американцы — прим.) являемся препятствием на пути к миру <…>, мы несем ответственность за всех этих невинных людей», — сказал Карлсон.

Смерть Навального.

Такер Карлсон выразил предположение, что за смертью Алексея Навального могут стоять власти Украины. По его мнению, их спецслужбы убили дочь Александра Дугина Дарью Дугину в Москве, поэтому они могли совершить и еще одно убийство. Он также допустил, что смерть вполне выгодна Белому дому.

Об интересах США.

По мнению Карлсона, вводимое большое количество санкции в отношении России испортили США. Санкции навсегда изменят штаты, стандарты жизни и то, как работает правительство. Экс-телеведущий Fox News считает такое количество рестрикций «сумасшествием».

Альянс НАТО не приносит пользы США и даже ущемляет их права, поэтому Карлсон предлагает американцам выйти из организации. Журналист отметил, что Россия «имеет право» требовать, чтобы у ее границ не было ракет НАТО.