Новым главой государства Канада был объявлен король Карл III. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию торжественной церемонии прокламации.

Главой канадского государства до него была Елизавета II.

Церемония проходила в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон в Оттаве Ридо-Холле. В ней приняли участие премьер-министр страны Джастин Трюдо и члены правительства. Саймон и Трюдо подписали соответствующий документ.

Как отмечает агентство, в честь назначения нового канадского монарха был дан 21 залп из четырех орудий.

Публичная прокламация об объявлении Карла III, старшего сына королевы Елизаветы II, королем Великобритании была зачитана 10 сентября с балкона Сент-Джеймсского дворца.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году, она была старейшим правящим монархом в мире. Королева умерла в возрасте 96 лет в окружении своей семьи в Балморале, ее дворце в шотландском нагорье.