Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла совершили свою первую поездку на королевском поезде в статусе монархов. Об этом сообщает Daily Mail.

Маршрут Карла III и его супруги пролегал из Шотландии, где они отбыли из города Эр, в Манчестер.

Королевский поезд использовался впервые с 2020 года, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили на нем тур с 6 по 8 декабря по Англии, Уэльсу и Шотландии. До этого в 2018 году на нем путешествовала королева Елизавета II, которая отправилась вместе с Меган Маркл в Честер, где супруга принца Гарри впервые приняла участие в официальном королевском мероприятии.

В Манчестере король Карл III и королева-консорт Камилла посетили штаб-квартиру производителя кукурузных хлопьев Kellogg’s, который в этом году отмечает 100-летие. Также они встретились с представителями городской общины в ратуше Болтон в Большом Манчестере.