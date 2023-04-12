В офис личного секретаря Карла III в Букингемском дворце разыскивают нового помощника. Его зарплата может составить до 80 тыс. фунтов в год.

Как передает #, об этом пишет Daily Mail.

«Офис личного секретаря выступает в качестве основного источника консультаций для Его Величества Короля в его роли главы государства и главы нации», — поясняется в объявлении на сайте дворца.

Отмечается, что консультации будут касаться конституционных, правительственных и политических вопросов.

«Он [помощник личного секретаря] также отвечает за руководство по вопросам, касающимся роли короля в отношении Церкви Англии и Церкви Шотландии», — сказано в объявлении о вакансии.

Личным секретарем короля Карла III стал сэр Клайв Алдертон, который является доверенным советником короля и королевы-консорта с 2006 года. Он занимает эту должность вместе с сэром Эдвардом Янгом, который также был личным секретарем королевы.

Вместе с сэром Клайвом и сэром Эдвардом работает доктор Джон Сорабджи, который является заместителем личного секретаря короля.