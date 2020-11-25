«Карантин выходного дня» как выход для экономики

Выходные становятся для азербайджанцев уже привычным испытанием — в кафе и ресторанах, большинстве магазинов и торговых центрах не будет ни официантов, ни продавцов, ни покупателей. А все потому, что правительство, объявив «жесткий карантин» на конец недели, не только борется с распространением опасной инфекции, но оставляет простор для экономической деятельности.

В отличие от предыдущего карантинного режима, вторая волна пандемии проходит для субъектов экономической деятельности относительно безболезненно. Специальный карантинный режим по COVID-19, продленный до 28 декабря, предусматривает запрет на оказание услуг на всех объектах, кроме аптек и продуктовых магазинов только в субботу и воскресенье. «Это означает, что в другие дни недели карантинные ограничения на этих объектах применяться не будут», — сказал # депутат Милли Меджлиса, руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

По мнению Байрамова, выступавшего за смягчение карантина для субъектов предпринимательства – объектов торговли и общепита в первую волну пандемии, такой подход не может не радовать. Поскольку сфера общественного питания и обслуживания особенно сильно пострадала в ходе предыдущих ограничительных мер. А ведь согласно официальной статистике, 78,2 тыс. наших граждан работают в сфере размещения и питания туристов, а 81,5 тыс. – на рынке отдыха и развлечений, отметил он. В общей же сложности связанные с общественным питанием и услугами сферы обеспечивают работой и заработком 159,7 тыс. человек, имеющих официально оформленные трудовые договора. Здесь нелишне подчеркнуть, что приведенные цифры отражают официально заключенные трудовые отношения, но учитывая теневые рабочие места, количество тружеников в разы больше.

«В этой связи карантин выходного дня с ужесточением ограничений в субботу и воскресенье, имеет большое значение для поддержания экономической активности на протяжении остальной недели, — сказал парламентарий. – В целом же такой механизм оставляет открытыми рабочие места, однако все мы должны придерживаться карантинного поведения во избежание дальнейшего ужесточения».

Ранее, в сентябре этого года экономист отмечал, что несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в соседних государствах, повторное применение правил жесткого карантина для Азербайджана нежелательно.

«На следующем этапе было бы целесообразно продолжить экономическое восстановление, внедряя новые стандарты работы субъектов хозяйствования», — говорил депутат. Байрамов также подчеркивал, что предыдущий жесткий карантинный режим был введен в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, оказавшихся в «красной» зоне высокого уровня инфицирования. А это означало, что жестким ограничительным мерам подверглись наиболее значимые для экономики территории страны.

На упомянутые территории приходится три четверти внутреннего валового продукта страны в размере 82 млрд. 681 млн. манатов. Из-за высокой плотности населения именно здесь сконцентрировано больше половины из 1,6 млн. официально работающих граждан. Аналогичная ситуация и по другим макроэкономическим показателям, поскольку на этих территориях формируется экономика и рынок труда. Учитывая огромное экономическое значение Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, депутат уверен, что текущие меры правительства являются оптимальными в контексте борьбы с коронавирусом и сохранения экономической активности в наиболее важной с хозяйственной точки зрения части страны.