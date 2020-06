Карантин не помеха: звезды и деятели культуры возвращаются на сцену и в студии

Очередное ужесточение карантина в Азербайджане не парализовало деятельность артистов: более того, многие из них возвращаются в активную фазу творчества.

Так, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и его именитая супруга, оперная дива Анна Нетребко после перерыва, связанного с пандемией Covid – 19 вернулись на сцену и даже дали первое выступление. Трехдневный концерт состоялся он на сцене Дрезденской государственной оперы в Германии. Знаменитая оперная пара представила публике арии и дуэты из оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос».

Певец сообщил, что в условиях ограничений по перелетам некоторые музыканты не смогли принять участие в программе, а сам концерт прошел с соблюдением всех мер послекарантинной безопасности: оркестр играет в неполном составе, а зрители были рассажены особым образом. Кроме того, их количество не превысило 400 человек в зале.

«Вроде бы этот кошмар с пандемией начинает затихать, мы снова начали выступать и наконец можем увидеть снова наших дорогих друзей, обнять их и сказать им как мы соскучились. Пусть этот кошмар снова не повторяется!», — написал Юсиф Эйвазов на своей странице в соцсети Instagram после выступления.

Народный артист Азербайджана, известный пианист и директор Международного центра мугама, Мурад Гусейнов 25 июня примет участие в международной онлайн-конференции, проводимой по инициативе Ассамблеей народов Евразии в рамках проекта «Встреча с партнерами».

Во время видеоконференции будут обсуждены перспективы сотрудничества и реализация совместных проектов.

Таким образом, Международный центр мугама активно расширяет свои международные контакты с институтами и культурными организациями даже в период пандемии.

Еще один известный азербайджанский пианист Риад Мамедов 30 июня представит проект «You are an island», записанный музыкантом во время самоизоляции весной 2020 года. Он будет выпущен в формате коллекционной виниловой пластинки. В рамках проекта будет представлено три произведения — две фортепианные пьесы Риада Мамедова «Aurora» и «Eventide», а также эмбиент-композиция «Eternity». Виниловая пластинка «You are an island» — это уже третий проект Риада Мамедова в этом году.

Популярная певица Айсель Мамедова (AISEL), представлявшая нашу страну на конкурсе «Еровидение» в 2018 году, на днях презентовала новый трек «Sevirem» («Люблю»).

«С релиза моей последней песни прошло чуть больше месяца, и, признаться, мы не задумывались о столь быстром выпуске второй песни, но, получив сотни теплых слов и восторженных комментариев на фрагмент, который мы выложили ранее, поняли, что песню уже любят и очень ждут», — сопроводила певица свою премьеру обращением к журналистам.

Автором песни выступила сама AISEL, а саундпродюсером проекта стал Эмин Карим (STKHA). В исполнении Джошгуна Садыгова в песне звучат национальные инструменты балабан и тютек, которые, несомненно, украсили и обогатили звучание трека.

Еще одна молодая звезда азербайджанской эстрады, певица со своими взглядами на музыку — Ляман Дадашева после долгого отсутствия на сцене вновь вернулась в шоу бизнес. Полуфиналистка проекта «Голос Азербайджан» кардинально сменила свой имидж и презентовала новый клип на песню Köz (Уголь). Над имиджем певицы поработал топовый стилист Азербайджана Анар Агакишиев, автором песни стал Аббас Исмаил, а руководитель проекта — Сямра Ахундова.

Танцор Егор Анисимов, который своей активностью и креативом побил все рекорды во время карантина, готовится к съемкам нового клипа. Он уже обратился к своим фолловерам с просьбой присоединиться к данному проекту и стать частью нового, «танцевально-евдагальского», как он выразился, клипа. «Идет сбор материала для нового клипа, стать героем может любой желающий», — написал Егор на своей странице в соцсети Facebook.