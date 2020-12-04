Карабахские бандиты мечтают об открытии аэропорта

РИА «Новости» со ссылкой на некий источник в администрации т.н. НКР сообщило, что между Россией и Нагорным Карабахом может открыться авиасообщение. Данный вопрос уже обсуждают «власти» непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и РФ.

Собеседник агентства отметил, что первые самолеты из России могут совершить посадку в аэропорту Ханкенди уже в декабре. По его словам, обе стороны «прилагают усилия к тому, чтобы это случилось».

Источник также сообщил, что эта воздушная гавань будет принимать пассажирские рейсы не только из Москвы, но и из российских регионов.

Другой источник подтвердил такие планы. Он указал на вероятность того, что уже до конца этого месяца первые российские самолеты приземлятся в Карабахе.

Будем ждать ответа представителей настоящих властей Нагорного Карабаха. Официальному Баку давно пора остудить террористов, наглость которых с каждым днем растет.