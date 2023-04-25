В связи с объявлением города Шуша «Культурной столицей тюркского мира 2023 года» при поддержке посольства Азербайджана в Сербии и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Белграде прошли Дни культуры Азербайджана.

В рамках проекта культурного наследия «Odlar Yurdu, Azərbaycan – Azerbaijan, the Land of Fire» в Madlena Art Palaceбыла представлена экспозиция национальных костюмов из коллекции известного дизайнера Гюльнары Халиловой»Карабах», сообщает #.

Экспозиция, которая была представлена на протяжении трех дней, вызвала большой интерес гостей мероприятия и СМИ.

«Гости подходили и очень интересовались культурой и традициями Азербайджана. Карабахская одежда имеет особое место в богатом культурном наследии Азербайджана. Культура одежды Карабаха – неотъемлемая составляющая наших национально-духовных и материальных ценностей. Каждый образец коллекции олицетворяет собой отдельный регион Карабаха со своими особыми орнаментами и узорами, специальными элементами, отражающими художественные особенности. В то же время коллекция стилизована в соответствии современными требованиями», – сказала # дизайнер.

В рамках Дни культуры Азербайджана были представлены концертные программы мастеров искусств с национальной музыкой, мугамом и танцами, были продемонстрированы ковры, гурама и произведения искусства. Посетители были проинформированы об истории, культуре, национальной музыке нашей страны, а также о современном образе жизни и реалиях.