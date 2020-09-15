«Карабах» оштрафован на 1600 манатов

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА, на котором рассматривались матчи 2-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, по его итогам было принято решение оштрафовать «Карабах» на 800 манатов за невыполнение указаний представителя АФФА (соблюдение дистанции и сохранение одного свободного места в технической зоне) в матче с «Кешлей». Еще 800 манатов «Карабах» должен будет заплатить за прибытие на стадион позже назначенного времени.

На 800 манатов оштрафованы также «Зире» и «Габала», за перебор желтых карточек в матчах с «Сабаилом» и «Сабахом», соответственно.

«Нефтчи» подвергся штрафу в 200 манатов за удаление защитника Антона Кривоцюка в матче против «Сумгайыта» после двух желтый карточек. За аналогичное нарушение на ту же сумму оштрафован «Сабах» (после двух желтых был удален Славик Алхасов).

В общей сложности клубы выплатят 3600 манатов за нарушения по итогам 2-го тура АЗПЛ.