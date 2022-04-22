Германия готова стать гарантом безопасности Украины и для этого она сделает все необходимое.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Spiegel.

Он подчеркнул, что сейчас самое важное это прекратить огонь в Украине и вывести российские войска.

«Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в роли гарантов», — сказал он.

Шольц заверил, что «мира», каким его видит президент России Владимир Путин, не будет.

Канцлер также заявил, что в ближайшее время Германия отправит Украине противотанковые средства, мины и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, страна планирует участвовать в укреплении ее обороноспособности западными вооружениями.

Он отметил, что возможности поставок из запасов бундесвера в значительной степени исчерпаны.

«Мы обязательно еще поставим противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы … Как и раньше, оборонительное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы оплачиваем эти поставки оружия. Германия выделила для этого в общей сложности 2 млрд евро», — отметил Шольц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что транспортные средства и артиллерию можно быстро развернуть на востоке Украины. Берлин также готов научить украинских военных работать со своими вооружениями.

«Военная техника должна быть в состоянии использоваться без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что некоторые восточноевропейские партнеры по НАТО сейчас поставляют такое оружие», — добавил он.

По словам Шольца, в среднесрочной перспективе Германия поможет Украине повысить обороноспособность, в том числе с помощью западных вооружений.