Канцлер Австрии заявил о провале политики распределения мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов между странами Евросоюза, передает AFP.

«Мы считаем, что распределение просителей убежища в ЕС провалилось, и его отвергают многие страны», — cказал он.

Канцлер отметил, что европейские страны не нужно обязывать принимать мигрантов.

«Тот путь, которым необходимо пойти, это улучшенная защита внешних границ (ЕС), совместная борьба с контрабандистами… и направить туда помощь», — заявил Курц.

По его словам, Австрия приняла уже свыше 200 тысяч человек, которых нужно «интегрировать, прежде чем принимать новых». («Газета.Ru»)