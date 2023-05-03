Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана.

Причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

«Канада вводит дополнительные санкции в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Это 11 пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Сегодняшний список санкций включает в себя одну организацию и девять физических лиц за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране и за рубежом.

Канада также принимает меры против высшего руководства Paravar Pars, ключевого иранского производителя беспилотников, поддерживающего неоправданное и полномасштабное вторжение России в Украину, передавая беспилотники армии РФ.