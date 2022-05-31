Канада ввела санкции против четырех финансовых учреждений Российской Федерации и 22 человек, в том числе Алины Кабаевой, которую называют приближенной к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

«Канада без сомнения будет принимать надлежащие меры противодействия за каждые действия, которые осуществляются президентом Путиным для подрыва территориальной целостности Украины. Канада будет добиваться ответственности для российского режима за неоправданные действия. Мы выступаем на стороне Украины и ее народа», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Отмечается, что санкции направлены на применение дальнейшего давления на руководство России для прекращения бессмысленной войны против Украины.