Правительство Канады приняло решение отозвать не задействованных в оперативной работе сотрудников своего посольства в Киеве и семьи дипломатов. Об этом сообщается на сайте кабмина Канады.

«Канада приняла решение временно отозвать вспомогательных сотрудников своего посольства в Украине и оставшихся членов семей дипломатов», — говорится в заявлении канадского правительства.

Там подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Украине, при этом безопасность канадских граждан остается для Оттавы первоочередным приоритетом.

В канадском кабмине подчеркнули, что должностные лица страны готовы оказывать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости, а посольство Канады в Украине продолжит оставаться открытым. (Газета.Ру)