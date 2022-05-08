Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Канада введет новые санкционные меры в отношении российских физических и юридических лиц из-за специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы выдвигаем новые санкции в отношении 40 российских физических и пяти юридических лиц, олигархов и близких соратников режима в оборонном секторе», — отметил Трюдо.

Он добавил, что все люди, представленные в списке, имеют отношение к специальной военной операции РФ на Украине.

Трюдо также объявил о дополнительной военной помощи Киеву. Канада предоставит Украине стрелковое оружие боеприпасы и профинансирует операции по разминированию.