Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине. Об этом она сказала в комментарии изданию Politico 26 сентября.

Вместе с этим она напомнила президенту США Дональду Трампу его слова о намерении положить конец боевым действиям.

«Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому ответственность не может лежать на нас», — указала Каллас.

Она подчеркнула, что США являются важным союзником в рамках НАТО, и решение о действиях альянса не может быть принято без участия Соединенных Штатов.

«Америка — наш самый верный союзник в НАТО. Поэтому, когда вы говорите о том, что должна делать НАТО, вы также имеете в виду то, что должна делать Америка», — отметила Каллас.

По ее словам, Трамп оказывает давление на страны НАТО, требуя полностью прекратить импорт российской нефти и газа, и это могло бы ускорить завершение украинского кризиса. Теперь США должны сыграть свою роль в том, чтобы убедить Венгрию и Словакию отказаться от импорта российских энергоносителей, считает Каллас.

В то же время глава евродипломатии с пониманием отнеслась к позиции своих американских коллег, которые не могут оказывать чрезмерное давление на РФ для сохранения каналов связи.

«Я понимаю, что говорят американцы: они не могут оказывать давление на Россию, потому что это приведет к закрытию каналов связи, которые у них есть с Россией, а они единственные, кто выступает посредником в этом вопросе», — заключила она.